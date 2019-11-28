القبض على مطرب راب تونسي: أغنيته تحرض على التحرش بالنساء

ألقت الشرطة التونسية القبض على فنان الراب التونسي أحمد بن أحمد، الشهير بـ"كلاي بي بي جي"، بعد تقديم الإعلامية "بية الزردي" محضرا ضده تتهمه فيه بالتحريض على الاغتصاب.

وتحفظت النيابة التونسية على "كلاي"، ووجهت له اتهامات بالتحريض على الاغتصاب، في قضية أثارت موجة من الجدل في الوسط الفني والشارع التونسي، بحسب موقع "دنيا الوطن".

وكان مطرب الراب التونسي الشهير، قد نشر فيديو اعتبره الكثيرون تحريضا على العنف ضد المرأة واعتداء صارخ عليها، ما جعل "بية" المذيعة بقناة "الحوار التونسي"، توجه له اتهامات بـ"الشتم والتحريض على اغتصابها".

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الفيديو لم يثر غضب الإعلامية التونسية بحسب، ولكن أثار موجة من الانتقادات من جانب المرأة التونسية، حيث دعت جمعيات نسوية في تونس النيابة العامة إلى التحرك الفوري والعاجل ضد الفنان التونسي وضد أغنيته التي اعتبرت أنها تحرض على "الاغتصاب والتحرش بالنساء".

واتهمته الجمعيات النسوية، بـ"التحريض المباشر على العنف"، لأن ما قام به هو"تجسيد واضح لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء اللفظية أو المعنوية".

وقالت جمعية أصوات النساء التونسية في بيان لها، إن الأغنية تعتبر "نشر عقلية رجعية تشجع على التطبيع مع هذا النوع من الممارسات ضد النساء خاصة حين تنم أغلب التعليقات المرفقة بالفيديو عن حالة عنف شديد تفضح من خلاله حالتي الكبت، والانحطاط الأخلاقي، اللتين يعاني منهما الشباب التونسي".