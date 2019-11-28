احذر.. البقع البنية على الجلد بداية السكر

قد يصاب الجلد ببقعة بنية يخيل للبعض أنها كدمة، والبعض الآخر لا يعرف سببًا لها، خاصة أن هذه البقع تظهر وتختفي دون دون تناول علاجات، إلا أنه في بعض الحالات لا يجب التعامل معها بتجاهل، فقد يحتاج الأمر لزيارة طبيب حتى لا تحدث كارثة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الجمعية الألمانية للسكري، أوضحت أن بعض المشاكل الجلدية قد تنذر بالإصابة بداء السكر، مشيرة إلى التغييرات الصبغية، التي تظهر على شكل بقع مستديرة بنية اللون تبدو كالندبات على الساعد أو الساق أو القدم.

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كما أن عدوى الفطريات الشديدة والعنيدة على سبيل المثال تحت الإبط أو في المنطقة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، وعلى جانبي منطقة العانة، قد تشير إلى الإصابة بمرض السكر.

وعليه حذرت الجمعية الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض والعمل على ضبط نسبة السكر بالدم، لعلاج سبب البقع قبل أن يصبح مرضا لا مفر منه.