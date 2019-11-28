أحدهم ابتلع الآخر.. حالة نادرة لتوأم كولومبي تحير الأطباء

في حالة نادرة الحدوث، أظهرت فحوصات الأشعة فوق الصوتية، لسيدة تدعى"مونيكا فيغا"، كولومبية الجنسية، حامل بشهرها السابع، وجود حبلين سريين ينموان بداخلها، الأمر الذي بشر بولادة توأم، لكن المفاجأة كان ما اكتشفه الأطباء لاحقا.

أثارت حالة مونيكا، ذهول الأطباء في المشفى الذي كانت تعالج فيه، إلا أن الدهشة كانت عندما قام الأطباء بدراسة الحالة ليجدوا أن أحد الأجنة "ابتلع" الآخر، في حالة نادرة الحصول.

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وقام أحد الأطباء المختصين ويعرف باسم "ميغيل بارا سافيدرا"، بإجراء عملية جراحية خاصة للطفلة التي ابتلعت شقيقها التوأم بعد ولادتها، وذلك بعد حصوله على موافقة الأم، بحسب ما نشر موقع news.com.au الأسترالي.

وأجرى الطبيب ولادة قيصرية حيث أكد فريق الأطباء الذي قام بإجراء العملية بأن المولودة لن تعاني من مضاعفات في المستقبل.

ووفقا لتقرير نشر في عام 2010، من وكالة "المعاهد القومية للصحة"، فإن هذه الحالة تحدث مرة واحدة من بين 500 ألف حالة ولادة، الأمر الذي عرض الأم لعملية قيصرية طارئة، وكذلك الأمر لطفلتها وعمرها يوم واحد.