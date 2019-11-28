نظرة أولى على مجموعة تعاون Prada x Adidas المحدودة الإصدار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أسابيع من الانتظار، أصدرت "برادا" و"أديداس" أخيرًا معلومات عن تعاونهما المرتقب بشدة، والذي سيكون عبارة عن مجموعة محدودة الإصدار مكونة من 700 قطعة مصنوعة ببراعة وإتقان في إيطاليا، ويشيد هذا التعاون بأكثر من قرن من الحرفية الإيطالية الفريدة لعلامة برادا والهندسة الألمانية الدقيقة للعلامة الرياضية أديداس، وستضم المجموعة حذاءً أيقونيًا متميزًا وحقيبة يد مرافقة.

ويهدف تعاون "Prada x Adidas"، الذي تم الإعلان عنه في وقتٍ سابق من هذا الشهر، إلى "استكشاف مجالات التراث والتكنولوجيا والابتكار - وتحدي الأساليب التقليدية من خلال استراتيجيات غير متوقعة".

هذه الشراكة، التي ترتكز على مزيج متوازن يجمع بين الموضة والرياضة، حيث يندمج تراث أديداس الرياضي ونهجها البصري في التطور التكنولوجي مع تاريخ برادا المشهور عالميًا في مجال المنتجات الجلدية التي تتسم بالفخامة والجودة، والنتيجة مجموعة محدودة الإصدار وحصرية تشمل تشكيلة من الأحذية الرجالية والنسائية المصنوعة بالكامل في إيطاليا في معامل "برادا".

وتشمل المجموعة حذاء "Originals Superstar" الكلاسيكي الأبيض والذي سيأتي في نسخة ملائمة لكلا الجنسين؛ إذ ستتم إضافة شعار برادا على اللسان والجانب، بالإضافة إلى الحذاء تشمل المجموعة نسخة كبيرة من حقيبة Bowling Bag أيضًا باللون الأبيض، تأتي بصورة ظلية هجينة تجمع بين الصور الظلية الأيقونية للحقيبة الأصلية من "برادا" وحقيبة "أديداس" للصالة الرياضية، وسيتم بيع القطعتين معًا كمجموعة.

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وتمتلك كلا العلامتين التجاريتين تاريخًا طويلًا في مجال الرياضة؛ فحذاء ""Originals Superstar تم إصداره للمرة الأولى في عام 1969 كحذاء كرة السلة، غير أنه تجاوز هدفه الرياضي ليصبح رمزًا ثقافيًا يرتديه أشهر النجوم والنجمات، أما برادا فقد انخرطت في مجال الرياضة بإطلاقها مجموعات رياضية في سنة 1997، لكنها قامت بإعادة تقديم خطها الرياضي في العام الماضي تحت اسم "Linea Rossa".

ولا يعد هذا التعاون هو الأول للعلامة الرياضية أديداس مع دور الأزياء الفاخرة؛ إذ تعاونت من قبل مع مصممين أمثال راف سيمونز وستيلا ماكرتني ومشاهير مثل كاني ويست.

وستُصبح المجموعة متاحة للشراء ابتداءً من الـ 4 من كانون الأول/ديسمبر في 19 متجرًا من متاجر برادا في أنحاء العالم، وفي متجر أديداس الإلكتروني، أما فيما يخص الأسعار فلم يتم تحديدها حتى الآن.