كيف تعرفين أن بشرتكِ حصلت على كفايتها من الترطيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يُشكّل الترطيب خطوة يوميّة أساسيّة للحفاظ على نضارة البشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة. وتحتاج بشرتنا خلال فصل الخريف إلى ترطيب إضافي نظراً للعوامل المناخيّة التي تتسبب بزيادة جفافها بحسب موقع قناة العربية، فما هي الدلائل التي تُظهر أن بشرتكِ حصلت على كفايتها من الترطيب؟

- التركيز على العناصر الفعّالة؟

إن اختيار العناصر الفعّالة التي أثبتت فعاليتها في الترطيب ضروريّ لتأمين متطلبات البشرة في هذا المجال. وتعتبر جزيئات الحمض الهيالوريني العنصر المرطب المثالي كونها قادرة على احتباس الماء بنسبة تفوق حجمها بحوالي ألف مرة. والأفضل أن يتم اختيارها بوزن جزيئي متوسط أو منخفض مما يسهّل وصولها إلى عمق البشرة.

يشكّل الصبار أحد العناصر الفعالة جداً في تعزيز الترطيب، يساعده في ذلك مصدره الطبيعي وفعاليته في تهدئة البشرة وترطيبها في الوقت نفسه. وغالباً ما تجمع التركيبات المرطّبة بين جل الصبار والحمض الهيالوريني للحصول على نسبة قصوى من الترطيب.

- اختيار التركيبات التي تروي البشرة:

غالباً ما تكون المستحضرات التي تروي البشرة ذات تركيبة خفيفة. من أبرزها نذكر المصل المركّز بالعناصر الفعّالة، وتكون تركيبته سائلة أكثر من الكريم مما يسهّل وصول عناصره بسرعة إلى عمق البشرة. وهو يحضّر الجلد عادةً لاستقبال المستحضرات التالية التي تكون مغذّية أو مضادة للتجاعيد.

من المستحضرات الجديدة والمفيدة جداً نذكر ما يُطلق عليه "المياه التجميليّة" أو Cosmetic Waters، والتي تكون مركّزة بالماء وتتحوّل تركيبتها الهلاميّة إلى سائلة عند تطبيقها على البشرة مما يساعد في تعزيز الترطيب.

- اللوشن لرفع مستوى الترطيب:

يُشكّل اللوشن مستحضرا مهما جداً في برنامج الترطيب اليومي. وهو يختلف عن التونر بكونه أكثر هلاميّة منه ويتمتع بقدرة ترطيب عالية إذ ينقل إلى عمق البشرة العناصر المغذية والمرطبة التي تدخل في تركيبته. يعتبر استعمال اللوشن خطوة أساسيّة لتحضير البشرة لاستقبال المصل والكريم اللذين يطبّقان بعده كما أنه يعزّز فعاليتهما. يُنصح بتطبيق بضع قطرات من هذا المستحضر على أطراف الأصابع ثمّ تمريرها على الوجه ومنطقة أعلى الصدر لإنعاش البشرة وتمليسها.

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- الرذاذ ينقذ البشرة من الجفاف:

يحتوي الرذاذ عادةً على نسبة مرتفعة من الماء، بالإضافة إلى المعادن والعناصر المعدنيّة الغذائية، كما يتضمّن في بعض الأحيان عناصر مرطّبة وهو يخفّف من التأثير المجفّف لمياه الصنبور. يُنصح باستعمال الرذاذ بعد إزالة الماكياج وغسل البشرة، على أن تتمّ الاستعانة بالرذاذ أيضاً خلال النهار عند أي شعور بجفاف البشرة حتى فوق الماكياج. فهو يزيل علامات التعب عن البشرة ويعيد إليها نضارتها.

- 3 أسرار لبشرة تحصل على كفايتها من الترطيب:

• اختيار مزيل الماكياج المناسب:

تعتبر إزالة الماكياج من الخطوات اليومية الضرورية للحفاظ على بشرة نظيفة وصحيّة. وللتخفيف من جفاف البشرة، يُنصح بتنظيفها بواسطة ماء ميسيلير مدعّم بالغليسييرين، يعمل على ترطيب الجلد وحمايته من أي حساسية.

• استعيني بعدة طبقات من المستحضرات:

عندما تشعرين بأن بشرتكِ متعطّشة إلى الترطيب، لا تترددي باستعمال عدة طبقات من المستحضرات فوق بعضها البعض. ابدئي بخلاصة مرطّبة تطبّقين مباشرةً بعدها المصل ثمّ المستحضر المرطّب الذي يمكن أن يأخذ شكل كريم أو جل إذا كانت بشرتكِ عادية أو دهنية وكريم غني إذا كانت بشرتكِ جافة، ولا تنسي أن تستعيني بمستحضر يعتني بمحيط العينين أيضاً.

• لا تهملي الترطيب الليلي:

تلعب البشرة دور حاجز يحمي الجسم خلال النهار، ولكنها في الليل تتفرّغ للتجدد وترميم نفسها. ولذلك من الضروري مساعدتها في هذا المجال عبر تطبيق كريم مجدد ومرطّب بعد تنظيفها مساءً.