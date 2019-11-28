ميشيل أوباما تنشر صورة لعائلة رئيس أمريكا السابق احتفالا بعيد الشكر

نشرت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما، صورة جديدة لها مع عائلتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، احتفالا بعيد الشكر.

وظهرت ميشيل أوباما مع زوجها الرئيس الأمريكي السابق، وابنتيهما ماليا آن أوباما وساشا أوباما في صورة عائلية دافئة، التقطت في إحدى الحدائق الخضراء، وارتدت ميشيل أوباما فساتين صيفية بسيطة، كما ظهر رئيس أمريكا السابق بملابس كاجوال بسيطة.

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وكتبت ميشيل أوباما على الصورة: "من عائلتنا لعائلاتكم: عيد شكر سعيد".

عيد الشكر هو إجازة وطنية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لشكر النعم وللشكر على حصاد العام الذي أشرف على نهايته، ويحتفل الأمريكيون به في الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي كندا في الإثنين الثاني من شهر أكتوبر.