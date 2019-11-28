بالفيديو.. السعودية هند القحطاني تثير الجدل بوصلة رقص جريئة

حالة من الجدل أثارتها الناشطة السعودية هند القحطاني، عقب نشرها مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص وتتمايل بطريقة جريئة وصفها البعض بالمثيرة، تعدت بها العادات والتقاليد السائدة في بلدها.

وعلقت هند القحطاني على مقطع الفيديو تفتخر فيه بقبيلتها وحسبها ونسبها.

ووجهت الاتهامات للناشطة السعودية، بأنها تتعمد إثارة الجدل مستغلة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت تعمل مدرسة في السعودية.

ويذكر أن هذا المقطع ليس الأول خاصة الذي أثارت "القحطاني" الجدل من خلاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل هو استكمال لسلسلة منشورات استفزت بها الشعب السعودي.