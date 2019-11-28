بطلات منتخب المكفوفين للأثقال الثالث عالميًا يروين قصص نجاحهن

بعد أيام من فوز المنتخب الأولمبي ببطولة أفريقيا وتأهله لأولمبياد طوكيو استطاعت بطلات أخريات أن يرفعن اسم مصر عاليًا خفاقًا بعدما تغلبن على إعاقتهن البصرية وحصلن على المركز الثالث ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين الـ14 وعلى البطولة الأفريقية الأولى والتي حصدن فيها 23 ميدالية.

إنهن بطلات منتخب مصر للمكفوفات لرفع الأثقال والذين حلوا ضيوفًا على الإعلامية خلود زهران في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E" احتفاء بهم وتكريمًا لهم.

المدير الفني يشتكي تجاهل وزارة الرياضة وعدم تكريم الأبطال

الدكتور خالد عبداللطيف عبادة المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال للمكفوفين وضعاف البصر، أكد أن منتخب السيدات حصل على 7 ميداليات ذهبية و9 فضية و9 برونزية، وحققن المركز الثالث ببطولة العالم، لافتًا إلى أن المنتخب مكون من 10 سيدات أعمارهن من 15 لـ37 عاما.

وطالب عبداللطيف بدعم وزارة الشباب والرياضة لمنتخب المكفوفين وإيجاد نوادٍ ليتدربوا فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تتواصل معهم ولم يحصلوا على أي مكافآت.

وأوضح عبداللطيف أن منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين في المركز الثاني عالميًا رغم قلة الإمكانيات، حيث يتولى الاتحاد الخاص باللعبة الإنفاق عليهم، مستنكرًا تجاهل إنجازات المنتخب وعدم تلقيهم أي نوع من التكريمات والدعم المادي أو المكافآت.

واشتكى عبداللطيف من تجاهل وزير الشباب والرياضة لمنتخب المكفوفين، مطالبا بتطبيق قرار مساواتهم بالأسوياء في صرف المكافآت، مشيرًا إلى أنهم عملوا بإصرار وعزيمة رغم عدم حصولهم على أي تكريم لإنجازاتهم السابقة.

آية حماد: أتدرب 5 ساعات يوميًا

آية حمادة لاعبة المنتخب والتي نجحت في كسر الرقم العالمي بـ17.5 كيلو والمقيمة بمحافظة كفر الشيخ، قالت إن هذا العام هو أول عام لها في المنتخب، مشيرة إلى أن بدايتها كانت ممارسة ألعاب القوى في المدرسة.

وأثنت البطلة على دور والدتها وتشجيعها الدائم لها، لافتة إلى أنها تتدرب 5 ساعات يوميًا بمعدل ساعتين ونصف صباحًا وساعتين ونصف مساء.

Advertisements

فاطمة عبدالجواد: لو مكنتش أخدت دعم أمي مكنتش هبقى هنا

فاطمة سعيد عبدالجواد والتي سجلت رقما عالميا جديدا للناشئات فئة وزن 75 كيلو جراما في فئة رفع الأرجل، أثنت على دور مدرستها التي كانت تدربها في المدرسة وتواصلت مع المدير الفني للمنتخب لضمها إليه.

وأثنت على دور والدتها والتي دعمتها بقوة قائلة "لو مكنتش أخدت دعمها مكنتش وصلت لهنا".

روان جاد: الدعم النفسي خلف نجاح منتخب المكفوفين

روان جاد لاعبة المنتخب والتي نجحت في تسجيل رقم عالمي جديد في رفعة البنش بثقل 45 كيلو جراما في وزن 75 كيلو جراما أكدت أن الراحة والدعم النفسي من الفريق الفني جعلهما يصران على المنافسة وينجحان في حصد البطولات.

وتابع: "لما النفسية تكون مرتاحة هعرف أشيل وبسبب الفريق الفني اللي معانا نفسيتنا كانت حلوة"، لافتة إلى أنها حصلت على ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وبرونزية.

وطالبت الفتيات الثلاث بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحصول على دعمه، مشددين على أن دعم الرئيس السيسي لهم سيعطي لهم دعما لاستكمال مسيرتهم الرياضية: "نفسنا نقابل السيسي ويدعمنا ويدينا أمل إننا نكمل في الرياضة دي".