أحلى طلّة: رنا السيد تختار 3 إطلالات عصرية للمرأة المُحجّبة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تُعتبر الأزياء المُحتشمة من أحدث صرعات الموضة حول العالم فقد أطلقت العديد من العلامات التجارية المشهورة مجموعاتٍ خاصةً بالأزياء المحتشمة مثل علامة "دولتشي أند غابانا" التي أطلقت مجموعة حجابات وعباءات فاخرة، ليقوم بعد ذلك متجر "إتش أند إم" بتوظيف عارضة أزياء محجبة لتظهر في دعايات مجموعة الأزياء المستدامة، ومن ثم ليطلق متجر الملابس الرياضة "نايكي"، غطاء رأس "برو حجاب الأدائي" والمخصص لمحترفات الرياضة المُحجبات.

ويعتبر البعض أن هذا التوجّه الجديد في عالم الأزياء يندرج تحت مظلّة "التمكين الشامل،" أي أن المرأة المُتمكّنة لم تعد تُعرّف بطريقة محدّدة، وليس عليها أن تعيش على مجموعة قيم ملزمة بل بوسعها ابتكار ما يليق مع اهتماماتها بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

وليس بغريب أن نجد الحجاب رمزًا معترفًا به على منصّات الموضة العالمية كغيره من الأزياء، وحتى لا تبقى الأزياء بصورتها النمطية اجتهد الكثير من مصممي الأزياء ومستشاري المظهر في ابتكار قصات عصرية وإيجاد إكسسوارات عملية تناسب إطلالة المرأة المحجبة وتُلبي طموحها في الظهور بأحلى طلَّاتهنّ.

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أحلى طلّة" تُقدّم لنا مصممة الأزياء واستشارية المظهر رنا السيد ثلاث إطلالات عصرية بروح شبابية للمرأة المحجبة، حيث عملت على استخدام تفاصيل صغيرة أضافت بُعدًا جديدًا للأزياء وكسر رتابتها، شاهدي الحلقة حتى نهايتها وأخبرينا عن رأيك بما اختارته رنا وهل بالفعل كانت الأزياء عصرية.

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الهدف من برنامج أحلى طلّة

برنامج أحلى طلّة هو برنامج يُصوَّر بالتعاون مع نخبة من مصممي الأزياء يهدفُ إلى رصد أحدث الإطلالات التي تلائم مختلف السيدات في مناسبات مختلفة مع التركيز على اختيار التصاميم التي تُخفي عيوب الجسم وتُبرز جماليته بطريقة أنيقة ومبتكرة، مستفيدةً في ذلك من خبرة المصممين الطويلة في هذا المجال، الشخصيات المختارات هنّ سيدات أنيقات يعشقن التجدُّد والموضة ويرمزنَ لكل سيدة تسعى لتكون الأجمل في محيطها.

شركاؤنا في البرنامج مُدوِّنات وفنانات وربّات بيوت وسيدات أعمال وكلهنّ يعشقنَ الموضة والجمال والأزياء.