الكيوي .. كنز من فيتامين C: السر في ثمرتين يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة "أبوتيكين أومشاو" بأن الكيوي يعد كنزا من فيتامين C؛ يحتوي 100 جرام من الكيوي على 45 مللي جرام من فيتامين C، مشيرة إلى أن تناول ثمرتين من الكيوي يساعد على سد الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين C.

وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة، أن فيتامين C يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ لأنه يعمل على تقوية جهاز المناعة وبناء العظام والنسيج الضام.

كما يزخر الكيوي بالمعادن المهمة للصحة كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل الكيوي على الألياف الغذائية المفيدة لصحة الأمعاء، ويحتوي على إنزيم "أكتينيدين"، الذي يساعد على تنشيط عملية الهضم