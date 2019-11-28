احذر كتم العطس.. هذا ما سيحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
حذر الدكتور ميشائيل دييج، من كتم العطس لخطورته على الصحة.
وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني، أن الهواء يخرج بسرعة كبيرة من القناة الأنفية أثناء العطس، وإذا تم سد الأنف لكتم العطس، فإن الهواء يبحث عن طريق آخر للخروج، على سبيل المثال عن طريق الأذن، وفي هذه الحالة قد يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن.
كما قد يؤدي كتم العطس إلى انتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى مسببًا الإصابة بالتهابات مؤلمة. لذا لا يجوز كتم العطس مع مراعاة العطس في منديل ورقي أو في المرفق منعًا لانتشار الجراثيم في الهواء.
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