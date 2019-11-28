منة شلبي: الأدوار المكتوبة للرجال أكتر من النساء ولسنا كمالة عدد

قالت الفنانة منة شلبي أن الأدوار المكتوبة للرجال أكثر من تلك الأدوار المكتوبة للنساء في السينما والدراما.

ونفت منة شلبي خلال لقائها مع كاميرا برنامج "مساء dmc" أن يكون تمثيل المرأة في السينما والدراما المصرية مجرد كمالة عدد: "منقدرش نقول ان احنا لما بنيجي نعمل فيلم مع راجل بنبقى كمالة عدد لكن بيبقى عندنا أدوار مهمة والحمد لله عندنا كتاب ومخرجين بيهتموا بأدوار المرأة".

وأوضحت منة شلبي أن هناك بعض الأفلام والمسلسلات التي تعتمد على النساء ولكنها لا تحقق النجاح المطلوب ولا تشبع طموح الفنانات المصريات.

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وكشفت منة شلبي عن أعمالها القادمة مشيرة أنها تشارك في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" عن رواية للأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد ويتكون من 10 حلقات وسيقدم بشكل جديد وليس الشكل التقليدي للمسلسل.