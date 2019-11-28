منة شلبي: مفتقدة شخص قريب جدًا من قلبي في مهرجان القاهرة ومش هقول مين

وصفت الفنانة منة شلبي حصولها على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي بأنها "حاجة كبيرة جدًا"، مشيرة إلى أنها كانت تحلم بالحصول على هذه الجائزة وهذا التقدير.

وأضافت "شلبي" خلال لقائها مع كاميرا برنامج "مساء dmc"، أنها سعيدة باحترام ومحبة وتقدير زملائها، لافتة إلى أنها تمثل منذ 20 عاما، وقضت ثلثي عمرها في التمثيل، مشددة على أنها ما زال أمامها الكثير من الشخصيات لتقدمها.

وعن تكريمها في المهرجان أكدت منة شلبي أنها افتقدت وجود أمها، نظرًا لمرضها مضيفة: "وكنت مفتقدة وجود شخص قريب جدًا من قلبي ومش هعرف أقول مين".

وأكدت منة شلبي أن مهرجان القاهرة يعتبر من أهم المهرجانات العالمية، مشيدة به باعتباره أهم مهرجان سينمائي لأكبر دولة عربية في الوطن العربي وأنه من أقدم المهرجانات عربيًا.

وأشارت شلبي إلى أن أسماء كبيرة من نجوم الفن تولوا رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، لافتة إلى أن المهرجان يشهد تطورات مستمرة واستضاف عددا كبيرا من النجوم العالميين.