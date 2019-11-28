فريدة الشوباشي: الرجل المصري لعب دورا غير بناء في دعم المرأة

تحدثت الكاتبة فريدة الشوباشي عن تطور وضع المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سمير في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقالت الشوباشي إن الرئيس السيسي ينظر نظرة حقيقية للمرأة، مشيرة إلى أن الدولة لم تقصر في دعمها للمرأة في كل المجالات.

وأكدت الشوباشي أن الدولة المصرية تدعم المرأة من الناحية الصحية وتحرص على وقايتها من الأمراض المختلفة وتشجيع المرأة المعيلة على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بها.

واتهمت الشوباشي الرجل المصري بأن دوره كان سلبيا في مسألة تطوير وضع المرأة المصرية: "الراجل المصري لعب دور غير بناء بالمرة في التحول اللي حصل في المجتمع بالنسبة للمرأة"، مشيرة إلى أن ثقافة صفراء هبت علينا بأن المرأة مثل الحلوى المكشوفة والرجال مثل الذباب الذي يجتمع حولها إن لم تكن مستترة.