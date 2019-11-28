بينهن غادة عادل ومي عمر.. مواقف محرجة للفنانات على "ريد كاربت"

تعرضت الفنانة مريم حسن إلى موقف محرج على الهواء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أثناء سيرها على السجادة الحمراء "ريد كاربت" حيث سقط قرطها أثناء سيرها وهو ما وضعها في موضع محرج أمام الكاميرات.

موقف الفنانة مريم حسن لم يكن هو الأول المحرج للفنانات على السجادة الحمراء، حيث تعرض العديد من الفنانات إلى المواقف المحرجة على "الريد كاربت" في مهرجانات متعددة خلال الفترة الماضية.

وترصد "الوطن" أبرز المواقف المحرجة التي تعرض لها النجوم في المهرجانات السينمائية.

1-دانا حمدان

تعرضت الفنانة دانا حمدان، إلى موقف حرج خلال وجودها على السجادة الحمراء على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الأخير.

وظهرت "حمدان"، على "ريد كاربت" وهي تحاول أن ربط حزام خاص بملابسها بطريقة حذرة، حيث إنها كانت أمام الكاميرات.

ونشرت دانا مقطع الفيديو عبر صفحتها والذي يظهر فيه الموقف المحرج التي تعرضت له أنقذتها شقيقتها ميس حمدان.

2- الفنانة غادة عادل

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وتعرضت الفنانة غادة عادل أيضا إلى أحد المواقف المحرجة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، وذلك بسبب فستانها الذي كاد أن يتسبب في سقوطها أمام الكاميرات، أثناء صعودها على "ريد كاربت".

غادة عادل تعثرت في فستانها مرتين لحظة صعودها للسلم على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، وكادت أن تسقط أمام الحضور إلا أن المساعدين المرافقين معها أنقذوها من هذا الموقف الصعب.

3- الفنانة مي عمر

تعرضت الفنانة مي عمر أيضا إلى موقف محرج أثناء خضوعها لجلسة تصوير على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الحالي.

وتطاير فستان "مي" أثناء وقوفها أمام الكاميرات، وهو ما جعلها ترتبك، وتضطر إلى ضبطه أمام الكاميرات أثناء التصوير برفقة زوجها المخرج محمد سامي.