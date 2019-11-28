إكسسوارات الملابس في الشتاء تتألق بألوان النيون

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تتألق إكسسوارات الملابس بألوان النيون في خريف/شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة جريئة تشع البهجة وتكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي، أن ألوان النيون الصارخة تستحضر روح الثمانينيات والتسعينيات الجريئة، مشيرة إلى أنها تزين هذا الموسم الشال والقلنسوة والقفاز لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأضافت كاركوفسكي، أنه ينبغي تنسيق الإكسسوارات المزدانة بألوان النيون مع ملابس تكتسي بألوان هادئة كالأسود والأبيض والرمادي، وذلك منعا للتكلف والمبالغة من ناحية ولتسليط الأضواء عليها من ناحية أخرى.