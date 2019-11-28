فطيرة التفاح أو apple pie ماكدونالدز هي واحدة من أشهر فطائر الحلو في محلات الطعام السريع، وذلك لسعرها المتوسط، وطعمها اللذيذ، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير فطيرة تفاح ماكدونالدز في البيت. المقادير كوب دقيق. 6 ملاعق كبيرة زبد بارد. 1/4 كوب ماء مثلج. 1/2 ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة سكر. مقادير الحشو 2 كوب تفاح مقشر ومقطع قطع صغيرة. 1/4 كوب خل تفاح. 1/2 كوب سكر. ملعقة كبيرة قرفة. بشر ليمونة. عصير ليمونة. رشة ملح. 2 ملعقة كبيرة دقيق. Advertisements طريقة التحضير يخلط الدقيق مع السكر والملح وينخل الخليط، ثم توضع المكونات في العجان. يضاف الزبد، وتخفق حتى تخلط المكونات معا ويصبح العجين لين. يضاف الماء بالتدريج أثناء العجن حتى يصبح العجين متماسك. يقسم العجين إلى 6 أقسام وتغلف بالنايلون. توضع في الثلاجة لمدة ساعة. يوضع زيت القلي على النار حتى يسخن. يفرد العجين على شكل مستطيل. يحشى نصف المستطيل فقط وتبلل الأطراف بالماء. يغطي نصف العجين غير المحشو الجهة المحشوة. نضغط على الأطراف بالشوكة حتى لا تخرج الحشوة أثناء القلي. تكرر العملية مع كل العجين. تقلى الفطيرة الواحدة تلو الآخرى حتى تكتسب باللون الذهبي، وتقدم. طريقة تحضير الحشو يخلط التفاح مع خل التفاح والسكر وبشر وعصير الليمون والملح ثم يوضع الخليط علي نار متوسطة حتى تستوي. يضاف الدقيق ويقلب لمدة دقيقة. يرفع الحشو من على النار ويترك حتى يبرد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل فطيرة تفاح ماكدونالدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.