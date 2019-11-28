أضرار وفوائد الرمان في موسمه

الرمان هو فاكهة الموسم الحالي، ويسعى من يتبع حمية غذائية إلى أكله بشكل يومي وذلك لفوائده العديدة، وقلة سعراته الحرارية، كما أنه فاكهة مفضلة للأطفال والكبار على حد سواء، لذا يستعرض التقرير التالي أضرار وفوائد الرمان بحسب موقع "ويب مد".

فوائد الرمان

يعالج ضغط الدم المرتفع:

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان يوميًا يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي (العدد الأعلى) بنحو 5 مم زئبق. جرعات أقل قد تعمل بنفس الجرعات العالية، ولا يقلل عصير الرمان من الضغط الانبساطي (العدد الأدنى).

تصلب الشرايين:

تظهر الأبحاث المبكرة أن شرب عصير الرمان قد يساعد في الحفاظ على الشرايين في الرقبة (الشرايين السباتية) خالية من تراكم الرواسب الدهنية.

الأداء الرياضي:

تظهر الأبحاث المبكرة أن أخذ مستخلص الرمان قد يجعل ركوب الدراجات سهلا.

مرض القلب:

تظهر بعض الأبحاث المبكرة أن شرب عصير الرمان قد يحسن تدفق الدم إلى القلب، ومع ذلك، لا يبدو أن شرب عصير الرمان يمنع تضييق الأوعية الدموية في القلب.

أيضا، لا توجد معلومات كافية لمعرفة ما إذا كان شرب عصير الرمان يساعد على منع الأحداث المرتبطة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.

الأسنان:

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن المضمضة باستخدام ماء الرمان لمدة دقيقة واحدة أو مرتين يوميًا يقلل من ترسبات الأسنان.

داء السكري:

أظهرت الأبحاث المبكرة أن شرب عصير الرمان الطازج يحسن نسبة السكر في الدم لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض السكري.

أمراض الكلى الخطيرة (مرض الكلى في نهاية المرحلة أو ESRD):

تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن شرب عصير الرمان لمدة عام يقلل من عدد أدوية ارتفاع ضغط الدم التي يحتاجها الأشخاص الذين يقومون بغسيل الكلى. قد يحسن عصير الرمان أيضًا الكولسترول "الجيد" (HDL) والدهون الثلاثية ويقلل من فرصة الذهاب إلى المستشفى للعدوى لدى بعض الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى.

وجع العضلات الناجم عن ممارسة الرياضة:

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن شرب عصير الرمان مرتين يوميًا لمدة 15 يومًا يقلل من ألم العضلات بعد التمرين في المرفق ولكن ليس في الركبة.

أعراض سن اليأس:

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تناول زيت بذور الرمان لمدة 12 أسبوعًا لا يقلل من الهبات الساخنة ولكنه قد يحسن النوم لدى بعض النساء المصابات بأعراض انقطاع الطمث.

مجموعة من الأعراض التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية (متلازمة التمثيل الغذائي):

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن شرب عصير الرمان يوميًا لمدة شهر واحد يحسن وظيفة الأوعية الدموية لدى المراهقين المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي.

قوة العضلات:

تظهر الأبحاث المبكرة أن تناول مستخلص الرمان يمكن أن يحسن قوة العضلات بعد التمرين.

بدانة:

أظهرت الأبحاث المبكرة أن تناول منتج يحتوي على زيت بذور الرمان والطحالب البحرية البنية يقلل من وزن الجسم عند النساء البدينات المصابات بأمراض الكبد، وأظهرت أبحاث أخرى أن شرب عصير الرمان لمدة شهر واحد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في الحفاظ على الوزن.

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التهاب اللثة خطير (التهاب اللثة):

هناك بعض الأدلة على أن طلاء اللثة باستخدام مستخلص قشور فاكهة الرمان مع مستخلص غوتو كولا قد يحسن من أمراض اللثة.

سرطان البروستاتا:

تظهر الأبحاث المبكرة أن شرب عصير الرمان أو أخذ مستخلص الرمان لمدة تصل إلى عامين قد يبطئ من تطور سرطان البروستاتا.

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA):

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تناول مستخلص الرمان مرتين يوميًا لمدة 12 أسبوعًا يمكن أن يحسن أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

مرض القلاع:

وضع جل يحتوي على مستخلص الرمان على اللثة يحسن الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض القلاع في الفم.

ضربة شمس:

تظهر الأبحاث المبكرة أن تناول مستخلص الرمان عن طريق الفم لا يمنع حروق الشمس.

العدوى المنقولة جنسيا التي تسببها داء المشعرات (داء المشعرات):

أظهرت الأبحاث المبكرة أن تناول مستخلص الرمان قد يزيل عدوى داء المشعرات عند النساء.

أضرار الرمان

عندما يؤخذ عن طريق الفم:

عصير الرمان هو آمن للغاية بالنسبة لمعظم الناس عندما يؤخذ عن طريق الفم. معظم الناس لا يعانون من آثار جانبية. يمكن لبعض الناس لديهم ردود فعل تحسسية لفاكهة الرمان.

وتشمل أعراض الحساسية الحكة والتورم وسيلان الأنف وصعوبة التنفس.

جذر أو قشر الرمان غير آمن على الأرجح عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات كبيرة لأنها تحتوي على سموم.

عند وضعه على الجلد:

يكون مستخلص الرمان آمنًا عند استخدامه على البشرة. شهدت بعض الناس حساسية لاستخراج الرمان. تشمل أعراض الحساسية الحكة والتورم وسيلان الأنف وصعوبة التنفس.

الحمل والرضاعة الطبيعية:

يعتبر عصير الرمان آمنًا للحوامل والمرضعات. ومع ذلك، لا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة استخدام أشكال أخرى من الرمان، مثل خلاصة الرمان. إذا كنت تستخدم الرمان أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية ، فالتزم بالعصير أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

انخفاض ضغط الدم:

شرب عصير الرمان يمكن أن يخفض ضغط الدم قليلاً. شرب عصير الرمان قد يزيد من خطر انخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم بالفعل انخفاض في ضغط الدم.

الحساسية للنباتات:

يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية النباتية أكثر عرضة لرد الفعل التحسسي للرمان.

الجراحة:

الرمان قد يؤثر على ضغط الدم. قد يتداخل هذا مع التحكم في ضغط الدم أثناء وبعد الجراحة. توقف عن تناول الرمان قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.