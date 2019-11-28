اضطراب الشخصية الفصامية.. الأسباب والأعراض

من الممكن أن تتعامل مع شخص يقوم ببعض التصرفات الغريبة التي قد تجعلك تصفه بأنه متقلب المزاج أو غريب الأطوار في أحيان آخرى، ولكنه لابد أن تعرف أنه قد يكون مصاب باضطراب الشخصية الفصامية.

ويمكنك أن تعرف أن الشخص الذي أمامك مصابا بهذا الاضطراب من خلال مجموعة من الأعراض تظهر عليه وهي حسب الموقع الطبي "مايو كلينيك" كالتالي:

أن تكون منعزلاً وألا يوجد لديك أصدقاء مقربون خارج العائلة المقربة.

التفسير الخاطئ للأحداث، كأن تشعر بأن أمرًا ما هو في الواقع غير ضار أو عنيف.

الأفكار، أو المعتقدات، أو السلوكيات الشاذة، أو غريبة الأطوار، أو غير المعتادة.

ارتداء الملابس بطريقة غريبة، كأن يكون المظهر أشعث، أو ارتداء ملابس ذات ألوان غريبة التنسيق.

الاعتقاد في القوى الخارقة، مثل التخاطر الذهني أو الخرافات.

التصورات غير المعتادة، كالشعور بوجود شخص غائب أو الإصابة بالأوهام.

القلق الاجتماعي الدائم والزائد.

أسلوب الكلام الغريب، مثل طريقة الكلام الغامضة أو غير المعتادة، أو الثرثرة بطريقة غريبة في أثناء المحادثات.

أفكار ارتيابية، وشكوك مستمرة بخصوص وفاء الآخرين.

عواطف مسطحة أو ردود أفعال عاطفية محدودة أو غير ملائمة.

متى يزور هذا الشخص الطبيب

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إذا كنت تشك في إصابة أحد الأصدقاء، أو أحد أفراد العائلة، بالاضطراب، يمكنك أن تقترح بلطف أن يسعى الشخص إلى الحصول على عناية طبية، بدءًا بزيارة طبيب الرعاية الأولية أو موفر الصحة العقلية، إذ أنه من المرجح أن يبحث الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الفُصامية عن المساعدة عند الإلحاح عليهم من قبل الأصدقاء أو الأقارب فقط.

أسباب الشخصية الفصامية

ما يحدث بالتحديد للشخص المُصاب باضطراب الشخصية الفصامية غير معروف، ولكنه على الأرجح يرجع إلى التغييرات في طريقة أداء المخ، وقد تلعب العوامل الوراثية دورًا.

عوامل الخطر

قد يزيد خطر إصابتك باضطراب الشخصية الفصامية إذا كان لديك قريبا مصاب بانفصام أو اضطراب نفسي آخر.

مضاعفات الشخصية الفصامية

محاولات الانتحار

نوبات ذهانية مؤقتة، التي عادةً ما تنتج عن التوتر

انفصام في الشخصية

الاكتئاب

القلق

مشاكل العمل والمدرسة والعلاقات والمشاكل الاجتماعية

اضطرابات شخصية آخرى

مشكلات متعلقة بالكحول أو الأدوية