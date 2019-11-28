يفضل الكثيرون تناول البطاطس بمختلف طرق عملها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة على طريقة الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج "عمايل إيديا"، على فضائية "سي بي سي سفرة". المكونات بطاطس قاورمة (مسلوقة). جبنة مبشورة. زيت زيتون. ثوم مفروم. بابريكا. بقدونس مفروم. طريقة التحضير تقطع البطاطس نصفين. Advertisements تتبل بملح وفلفل وبابريكا وزيت زيتون وثوم مفروم. تشوح على النار لتأخذ لونا. توضع في صينية فرن ويرش عليها البقدونس والجبنة المبشورة. تدخل فرنا ساخنا حتى تذوب الجبنة.

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