ناقل عصبي مسؤول عن السعادة.. استخدامات لا تعرفها لحقن الدوبامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

يعد الدوبامين أحد النواقل العصبية التي ينتجها الجسم، ويستخدمه الجهاز العصبي لإرسال رسائل بين الخلايا العصبية، ويلعب دورًا رئيسًا في الشعور بالسعادة، كما يعد جزءًا أساسيًا في قدرة الشخص على التفكير والتركيز والتخطيط واكتشاف الأشياء المحببة له.

وعندما تزيد أو تقل نسبة الدوبامين في الجسم بشكل كبير، يتعرض الشخص لبعض المشكلات الصحية الخطيرة مثل مرض باركنسون، ويؤثر على وظيفة الكلى وضربات القلب والنوم والحالة المزاجية والانتباه والتحكم في القيء والغثيان والحركة ومعالجة الألم، وفقًا لموقع "Webmd".

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