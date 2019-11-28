شوقي غريب يتحدث عن زوجته وشقيقته في مباراة النهائي.. ومنى الشاذلي تعلق

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه فور انتهاء المباراة النهائية أمام كوت ديفوار بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف وحيد، استدعى أحفاده من المقصورة الرئيسية من أجل التقاط صور معهم.

وأضاف "غريب" خلال حواره في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC": " قبل المباراة النهائية كان رمضان صبحي ماسك حفيدي وهو داخل الملعب، ومحمد صبحي وراه ماسك حفيدي، وبعد انتهاء المباراة استدعيت أحفادي للتصوير معهم، كنت عاوز استمتع بأحفادي وهما موجودين في الاستاد".

وتابع: "أختي ومراتي كانوا أول مرة يحضروا مباراة في حياتهم وهي المباراة النهائية"، فيما ردت الشاذلي: "يبقى هما اللي وش السعد بقى".