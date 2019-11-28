سعاد صالح تحذر من إفشاء الفتاة أسرارها الزوجية لوالدتها

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الطلاق أصبح ظاهرة منتشرة في مصر، ووفقًا لبعض الدراسات هناك حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر، موضحة أن قيام الأزواج بنشر تفاصيل حياتهم الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أحد أسباب انتشار الطلاق.

وأضافت "صالح"، خلال حوارها في برنامج "نور القلوب"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، أنه لا يجب على الأزواج إشراك الأقارب في خلافاتهم، لأن تدخل الأقارب يؤدي لانهيار الحياة الزوجية، وقيام الزوجة بإفشاء أسرارها مع زوجها لأمها أهم سلاح لانهيار العلاقة الزوجية.

وتابعت: "يجب على كل أم حريصة على حياة بنتها وابنها ألا تتدخل إطلاقًا في حياتهم الزوجية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الطلاق الشفوي تسبب في زيادة نسب الطلاق، وأصبح أي رجل يقول لزوجته أنتي طالق سواء كان بينهما أو أمام غيرهما.