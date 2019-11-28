لخصت 50 كتاب لغة عربية ودشنت مبادرة أخلاقي.. "مروة" طالبة الإعدادية "المثالية"

لم تنظر إلى باقي أقرانها في المدرسة ووضعت أمامها هدفًا سعت إلى تحقيقه وهو التفوق أخلاقيًا وعلميًا، وشجعتها في ذلك والدتها على الاستمرار في نجاحها، لتحصل على لقب الطالبة المثالية وتحصد العديد من الجوائز في حفظ القرآن الكريم وفي تحدي القراءة العربي الإماراتي على مستوى محافظة الاسكندرية، وكذلك الطالبة المثالية في المركز الثاني على إدارة العجمي التعليمية العام الماضي، وذلك لتدشنيها مبادرة "المسألة أخلاق"، كما فازت في مسابقات عديدة منها "اقرأ وارتق".

عجزت والدة الطالبة مروة ممدوح أمين، بالصف الثالث الإعدادي، عن وصف شعورها لنجاح ابنتها وتميزها في مدرستها، "من وهى عندها 3 سنين الحقتها بدار تحفيظ قرآن وبعد كده شجعتها تدخل مسابقات على مستوى المدرسة والجمهورية" وفق حديثها لـ "هُن".

بدأت قصة نجاح "مروة" منذ التحاقها بالصف السادس الابتدائي، في مسابقة "تحدي القراءة" حتى التحاقها بالصف الثالث الإعدادي، وحصولها على المركز الخامس، وهي مسابقة تقوم على قراءة 50 كتاب وتلخصهم باللغة العربية.

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شعرت "مروة"، بالحزن من تدني الأخلاقيات بين طلبة المدارس، لذلك فكرت في مبادرة أطلقت عليها "المسألة أخلاق"، تسعى من خلالها إلى نشر الأخلاقيات والقيم بين زملائها في مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات التابعة لإدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

تفوقت الطالبة مروة دراسيا وحصلت على جوائز في حفظ القرآن الكريم ومراكز في تحدي القراءة العربي الإماراتي على مستوى محافظة الإسكندرية، وكذلك الطالبة المثالية في المركز الثاني على إدارة العجمي التعليمية في العام الماضي، وذلك لتدشنيها مبادرة "المسألة أخلاق"، وكذلك فازت في مسابقات عديدة.

تتمنى "مروة" دخول مدارس stem والالتحاق بكلية العلوم، في تخصصات علم الفلك والفضاء، وتدشين مبادرة آخرى لحماية أطفال الشوارع من العنف الذي يتعرضون له، وفق حديثها لـ "هُن".