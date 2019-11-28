الامارات | «دبي للإعلام» تحتفل باليوم الوطني الـ 48

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإعلام» تحتفل باليوم الوطني الـ 48 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة دبي للإعلام حفلاً عاماً لموظفيها، أمس، في ساحة المؤسسة، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص المؤسسة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية على مواكبة الفعاليات والأحداث الوطنية، والمشاركة بالاحتفالات التي تعمّ أرجاء الدولة بهذه المناسبة الغالية، والإسهام في تعزيز الانتماء الوطني في نفوس الموظفين والعاملين، حيث أبدى موظفو المؤسسة اهتماماً بالأنشطة المتنوعة للحفل، وحملت الفقرات التي تم تنظيمها في هذا اليوم كثيراً من المعاني، التي تسهم في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي والوطني، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لنشر السعادة والترابط بين أفراد المجتمع الإماراتي، والتركيز على أصالة شعب الإمارات بكل أطيافه ومحافظته على تراثه ونهج الآباء المؤسسين.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، أحمد سعيد المنصوري: «نحتفل معاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، يجمعنا شعار (روح الاتحاد)، الذي يعكس فكرة الوحدة التي تربط مختلف إمارات الدولة تحت علم واحد، حيث تستمر الرؤية مع القيادة الحكيمة كرابطة للوجوه والأماكن وترابط التاريخ والمستقبل بعد قرابة 50عاماً من العيش معاً».