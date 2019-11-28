الامارات | مفوضية مرشدات الشارقة تحتفي بالفائزات في «أنت قدها»

شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية مرشدات الشارقة تحتفي بالفائزات في «أنت قدها» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت مفوضية مرشدات الشارقة بالفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى من سباق العوائق، الذي نظمته في نسخته الثانية، تحت شعار «أنت قدها»، بمشاركة 530 متسابقة.

هدف السباق إلى تشجيع الفتيات على اتباع أسلوب وأنماط حياة صحية ورياضية، وتقديم تجربة مليئة بالتحدي والمغامرات، تثري خبراتهنّ ومهاراتهنّ، وتدفعهنّ نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

جاء التكريم، خلال زيارة نظمتها المفوضية إلى مدارس المشاركات، ضمن وفد ترأسته مدير المفوضية، شيخة عبدالعزيز الشامسي، وتوّجت خلالها الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، ومنحتهن الميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية.

وحصدت المتسابقة تسنيم حلواني ذهبية المركز الأول، ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً (سباق ثلاثة كيلومترات)، وحلّت بالمركز الثاني لينا حداد، وحازت ناهيلة رشاد عاطف برونزية المركز الثالث.

وعلى صعيد المنافسات المخصصة للفئة العمرية من 11 إلى 13 عاماً (سباق خمسة كيلومترات)، فازت بالمركز الأول يمنى العباسي، وحلّت بالمركز الثاني إيمان الشحي، وسلمى محمد في المركز الثالث.

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وضمن المنافسة الثالثة المخصصة للفئة العمرية من 14 إلى 18عاماً (سباق الخمسة كيلومترات)، فازت شمسة الشعالي بالمركز الأول، وشهد راشد بالمركز الثاني، فيما أحرزت هلا خالد المركز الثالث.

أما عن فئة المدارس، فتوّجت الشامسي مدرسة الشارقة الأميركية بجائزة المركز الأول، والمدرسة الأميركية بالمركز الثاني.

وقالت شيخة الشامسي: «سعدنا بالنجاح الذي حققه السباق في نسخته الثانية، إذ شهد مشاركة 530 فتاة، في زيادة ملحوظة على النسخة الأولى التي شاركت فيها 400 فتاة، ما يعكس الوعي وإدراك أهمية ممارسة الرياضات بمختلف أنواعها، واتباع حياة صحية، إذ نسعى من خلال هذه الفعالية إلى ترسيخ أهمية الرياضة في أذهان الفتيات».

وأضافت: «نحرص على إشراك الفتيات في مختلف الأنشطة التي تقام على مدار العام، وقد عملنا على أن تتناسب جميع الفعاليات مع قدراتهنّ الجسدية والذهنية، لتتسنى لهنّ الاستفادة من أوقاتهنّ، وإطلاق العنان لمهاراتهنّ وإبداعاتهنّ بما يخدم حاضرهنّ ومستقبلهنّ». كما كرّمت مدير مفوضية مرشدات الشارقة رعاة السباق.

شيخة الشامسي:

«نحرص على إشراك الفتيات في مختلف الأنشطة، التي تقام على مدار العام».