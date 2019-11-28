الامارات | القرية العالمية.. احتفاء وفعاليات «استثنائية» في اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية.. احتفاء وفعاليات «استثنائية» في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ضيوفها لمعايشة عالم من التجارب والفعاليات الاستثنائية، تعبّر عن القيم الإنسانية والحضارية وروح التسامح التي تعكسها الإمارات، ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ48. وستشهد الوجهة العائلية احتفالات وفعاليات ونشاطات استثنائية من الأحد الأول من ديسمبر، وحتى الثلاثاء الـ3 ديسمبر 2019، لتمكين الضيوف من الاحتفال بتاريخ الإمارات وتراثها والاستمتاع بأجواء غنية بالمهرجانات والاحتفالات. وستوفر القرية العالمية لضيوفها تجارب لا تُنسى للاحتفاء بالمناسبة على نحو مميز عبر الأنشطة التفاعلية والتجارب المبتكرة، التي تحاكي التراث الإماراتي العريق، وحاضر الدولة وتاريخها، لتكون الوجهة الأولى للاحتفال في هذه المناسبة العزيزة على المقيمين والسياح في الإمارات.

أجواء استثنائية

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «تشهد دولتنا أجواء احتفالية استثنائية بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، ونفخر في القرية العالمية بمكانتنا كوجهة مثالية للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب مواطني الدولة ومقيميها وزوارها، حيث نسعى إلى منح ضيوفنا عالماً من الذكريات الاستثنائية، عبر تنظيم الاحتفالات الفريدة والمتميزة. ويشكل الثاني من ديسمبر محطة سنوية نتوقف عندها، لاستعادة أمجاد دولتنا وتاريخها والتمسك بثوابتها النابعة من رؤية الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، والتمسك بنهجها الخالد. ونسعى في القرية العالمية لمواكبة ركب النجاح الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نفتخر بانتمائنا لها، ونعمل على الإسهام في تعزيز ريادتها على المستويات كافة، لاسيما في قطاعات الثقافة والتسلية والترفيه».

قيم السلام

ومن أبرز الفعاليات الفنية التي تستضيفها القرية العالمية: أوبريت «أرض السلام والتسامح»، الذي سيقام على المسرح الرئيس أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، للاحتفاء بقيم السلام والإنسانية والتعايش والاحترام في عام التسامح. ويشهد الأوبريت لوحات تعكس القيم التي بنيت عليها القرية العالمية عبر عروض الشعر والموسيقى. وقد تم إنتاج الأوبريت من قبل «أورنينا لفنون الاستعراض»، التي تقدّم مجموعة من الأعمال الفنية الملحمية في العالم العربي.

حفل حصري

وسيستمتع ضيوف القرية العالمية بحفل حصري للنجم الإماراتي حمد العامري، وذلك يوم الإثنين الثاني من ديسمبر، ابتداءً من الساعة 9 مساءً، حيث سيقدم أعمالاً غنائية تعكس روح الحب والولاء للوطن، كما سيغني مجموعة من أعماله الشهيرة على المسرح الرئيس.

فعالية مبتكرة

وستشهد القرية العالمية فعالية مبتكرة، تتمثل في استعراض التقاليد والتراث الإماراتيين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، احتفالاً باليوم الوطني مع ركن التصوير الضوئي بتصاميم إماراتية التي ستتألق في الوجهة الترفيهية الرائدة، حيث سيشارك الضيوف في تجربة غامرة تجمع بين التصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، والأضواء الفريدة، لتشكيل تصاميم إماراتية تراثية باستخدام الضوء على جانبي ممشى الاحتفالات في القرية العالمية.

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وتشمل الفعاليات والنشاطات الترفيهية، التي ستشهدها القرية العالمية احتفالاً بالعيد الوطني، مجلس الأطفال في ممشى الاحتفالات، حيث يمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بفنون الرسم على الوجه، ورسوم الحناء، وتشكيل البالونات مع أوقات مليئة بالفرح والسعادة.

قاعات صابون وألوان

وستزدان سماء القرية العالمية بـ«فقاعات الصابون»، التي تتكون من كتلة مستقرة من الفقاعات الخفيفة والتي تحتوي على مزيج من الهيليوم والهواء، والتي سيتم استعراضها بستة تصاميم تعكس الرموز الإماراتية، بما في ذلك الجِمال وشجرة النخيل والدلة والصقر وعلامة النصر، وكلمة «UAE».

وستتزين سماء القرية العالمية بحلّة رائعة من ألوان علم دولة الإمارات، من خلال عروض الألعاب النارية الموسيقية، ابتداء من الساعة 9 مساءً طوال الأيام الثلاثة التي ستشهد احتفالات العيد الوطني. كما سيتم تقديم عروض ثقافية إماراتية في مواقع متعددة عبر القرية العالمية، تعكس الثقافة الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيد روح الاتحاد، مثل الرزفة والعيالة والحربية. وستتزين بوابات القرية العالمية والشاشات المختلفة وشاشة LED العملاقة تحت الماء وشاشة عجلة العالم بأعلام دولة الإمارات، فيما سيتم توزيع آلاف الأعلام والشالات بألوان العلم على الضيوف، خلال فترة الاحتفالات، ما يجعل القرية العالمية المكان المثالي للاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي.

مواعيد

تستقبل القرية العالمية ضيوفها، خلال احتفالات اليوم الوطني الـ48، من الرابعة عصراً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ابتداء من يوم السبت 30 نوفمبر وحتى الإثنين 2 ديسمبر، فيما تعود القرية العالمية لاستقبال ضيوفها يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في أوقاتها المعتادة حتى منتصف الليل.

نبذة

استطاعت القرية العالمية، منذ انطلاقتها، أن تجسد ملامح العالم المختلفة، وأن تزرع الابتسامة على وجوه الملايين من ضيوفها في كل موسم. وتعتبر القرية العالمية وجهة فريدة ومتكاملة للتمتع بأرقى تجارب التسوق والمأكولات والترفيه العالمية، وتقدم لضيوفها في كل موسم طيفاً واسعاً من الفعاليات والعروض والأنشطة التي تعد الأكثر ضخامة وتنوعاً على مستوى المنطقة، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت المرحة للملايين من الضيوف، في أجواء الهواء الطلق المتميزة.

أجواء ترفيهية استثنائية مع مجلس الصغار، وتصاميم طائرة لفقاعات الصابون.



احتفالية وعروض مذهلة للألعاب النارية، وتجارب ثقافية غنية بانتظار الضيوف.