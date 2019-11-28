الامارات | إقبال كبير على حجز «إرث الأوّلين»

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على حجز «إرث الأوّلين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 عن إتمام استعداداتها لاستقبال الجمهور في احتفال «إرث الأوّلين»، في الثاني من ديسمبر المقبل، باستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وأكّدت اللجنة سعادتها بالإقبال الكبير من الجمهور على حجز التذاكر، لحضور الاحتفال الأول والأضخم من نوعه، مشيرة إلى أن أعداداً محدودة فقط من التذاكر مازالت متوافرة، داعية الراغبين في حضور الاحتفال إلى المسارعة في الحجز.

ويشتمل «إرث الأوّلين» على عرض مسرحي يروي فيه 900 عارض، بأدائهم، قصصاً من التراث الإماراتي الأصيل، التي عاشها الأجداد وأورثوها لأبنائهم، عبر قيم الشجاعة والكرم والتسامح الراسخة في نسيج مجتمع الإمارات، كما يوظف العرض أحدث المعدّات البصرية والصوتية التي تتكامل لتقدّم تجربة مميزة، وأنشئت منصة عرض مخصصة على أرض استاد مدينة زايد الرياضية بمساحة 10 آلاف متر مربع، فيما عمل ثمانية مبدعين على تلحين المقطوعة الرئيسة المصاحبة للعرض، وأداها 80 عازفاً متمرّساً، من بينهم عازفو الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية.

ولضمان تجربة سلسة للجمهور، حرصت اللجنة المنظمة على توفير خدمة «صف وتنقل» التي تتيح للحضور إيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لهم بمواقف سيارات جامع الشيخ زايد الكبير، أو مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتوجّه إلى الاستاد بوساطة الحافلات التي ستنطلق كل 15 دقيقة، وعقب انتهاء الاحتفال ستنقل الحافلات الجمهور مرةً أخرى إلى المواقف.