الامارات | طائرة الإمارات A380 جاهزة لـ «رحلة التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الإمارات A380 جاهزة لـ «رحلة التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت إحدى طائرات الإمارات «الإيرباص A380» من حظيرة المركز الهندسي، وعلى جانبي هيكلها الخارجي ملصق «عام التسامح»، وذلك في إطار التأكيد على مهمتها باحتضان العالم. وأصبحت الطائرة الآن جاهزة للإقلاع في الرحلة التاريخية لمرة واحدة EK 2019 يوم غدٍ، التي ستضم أشخاصاً من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية، التي تشكّل نسيج مجتمع دولة الإمارات.

ويرسم ملصق «عام التسامح» صورة بانورامية لسلسلة بشرية من خلفيات وثقافات متنوعة يرفعون أيديهم المتشابكة تضامناً، ويحتفلون برسالة الإمارات لتعدد الثقافات. ويزيّن الملصق الملوّن جانبي الهيكل الخارجي للطائرة. وعقب أول مهمة لها يوم غدٍ، ستخدم هذه الطائرة، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مختلف محطات شبكة A380، التي تضم الآن أكثر من 50 وجهة، لنشر رسائل التسامح والاحترام المتبادل أينما حلّت.

وسيتمكن سكان الدولة من رصد الطائرة التي تؤدي رحلة «عام التسامح» EK2019 يوم غدٍ، حيث ستحلّق الطائرة على ارتفاعات منخفضة عبر أجواء دولة الإمارات، قبالة ساحل أم القيوين الساعة 11:45 صباحاً، ورأس الخيمة الساعة 11:55 صباحاً، والفجيرة الساعة 12:05 ظهراً. ويمكن مشاهدة الطائرة أيضاً في مدينة العين، وقبالة سواحل أبوظبي الساعة 12:25 ظهراً، وكذلك على كورنيش الشارقة وعجمان الساعة 12:35 و12:45 على الترتيب، قبل أن تتخذ خط سيرها على طول ساحل دبي لتهبط في مطار دبي الدولي الساعة الواحدة ظهراً.