"التوأم" رانيا ونورهان منصور يخطفان الأنظار بأزياء "مختلفة" في "القاهرة السينمائي"

لفتت الشقيقتان التوأم رانيا منصور ونورهان منصور الأنظار بأزياء مختلفة، في العرض الخاص لفيلم "فيلم الرجل الودود"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

وأطلت "رانيا" بـ"جامبسوت" أسود اللون، والذي تميز بأنه "أوف شولدرز"، ويحمل نقوش تجمع بين الأبيض والأسود والرمادي.

واختارت شقيقتها الظهور بفستان فضفاض، يحمل اللون الأزرق الفاتح، ومزود بفتحة جانبية طويلة، فضلا عن أنه بدون أكمام.

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فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".