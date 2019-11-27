ناشطة بحقوق المرأة: بعض البنود المقترحة بقانون الأحوال الشخصية "مرعبة"

كشفت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، تفاصيل تنظيم وقفة تضامنية من قرابة ألف سيدة ممثلين عن كل ربوع مصر وكل الطبقات من أجل الحفاظ على حقوق المرأة والطفل، حيث طالبت أن يكون الخلع والحضانة في قانون الأحوال الشخصية الذي بصدد صدوره وفقا لما ورد في الشرع والدين.

وقالت "بيبرس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الوقفة التي تمت اليوم كان يوجد بها بنات لم يسبق لهن الزواج ولكن يخشين على مستقبلهن، حيث ذكرت أن كل فترة يخرج بعض النواب بمقترح تشريع قانون في الأحوال الشخصية ليس من الشرع أو الدين ولا يصب في مصلحة الطفل، ومعظم القوانين المقترحة تحجم الخلع إلا في حالة العجز الجنسي فقط، وهذا شئ سئ، حيث إن كل هذه المقترحات من شأنها إثارة الرعب داخل السيدات في مصر.

وأوضحت أن 68% من حالات الطلاق تكون منفردة من الرجل، والسيدات تتحمل من أجل أولادها، لكن لن يتم السماح بالمساس بحقوق المرأة والطفل، حيث إن جميع السيدات حتى غير المتزوجات ترى أنها تدخلات ظالمة غير مقبولة لكونها تتحدى الدين والشرع.