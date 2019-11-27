"جنزاري" وبـ"ذيل".. فستان ليلى علوي يخطف الأنظار في "القاهرة السينمائي"

تألقت الفنانة ليلى علوي، على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وذلك أثناء عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود".

وارتدت الفنانة ليلى علوي، فستان يحمل اللون الجنزاري ذو ذيل طويل من قماش الشيفون، وتميز الفستان بفتحة أمامية، بالإضافة إلى تزيين أحد الأكمام بوردة كبيرة مصنوعة من قماش الفستان ذاته.

وكانت الفنانة ليلى علوي، خطفت الأنظار منذ ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وخلال الفعاليات أيضًا، ومن ضمن إطلالتها المميزة، الفستان الأسود الذي ارتدته خلال عرض الفيلم المصري "إحكيلي".

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وأطلت الفنانة، بفستان أسود قصير، فضفاض بعض الشيء، ذو أكمام زينها الفرو الأسود، وارتدت إكسسوارات بسيطة، مكونة من عقد متوسط الطول، به أحجار ملونة، مع خواتم في يديها.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان، عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".