"مش أساس الدين.. فرض وتركه معصية".. "الحجاب" حديث الساعة في "نوفمبر"

"إن الحجاب فرض بنص القرآن والسنة، ولا يوجد شكل محدد له".. بتلك الكلمات أنهت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية الجدل المُثار حول تصريحات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بشأن أن الحجاب ليس من الإسلام، لتوضح الصفحة: "أن الحجاب له شروط من أهمها: أن يكون ساترًا للمرأة ما عدا الوجه والكفين وألا يصف ولا يشف ولا يكشف جسم المرأة".

بيان دار الإفتاء المصرية، تسبب في تجديد الجدل المستمر حول فريضة الحجاب، بالتزامن مع زخم من تصريحات المشايخ والمؤسسات الدينية والمشاهير حول تلك القضية خلال نوفمبر، ليصبح "غطاء الرأس" حديث الساعة للشهر الجاري.

"هن" رصد أبرز الأراء المتباينة حول تلك القضية الفقهية خلال الفقرات التالية:

دار الإفتاء المصرية تشدد على فرضية الحجاب

موقف واضح، تتخذه دار الإفتاء المصرية فيما يخص قضية الحجاب، ليؤكد علمائها على أنه فرض من حين إلى آخر، عبر البيانات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الإعلامية.

وعلى مدار شهر واحد فقط، نُشرت مقاطع فيديو وصدرت بيانات للحديث عن الحكم الشرعي لارتداء الحجاب والتخلى عنه، حيث أوضح أحمد ممدوح، أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لـ"الدار"، أن الحجاب ليس من أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام خمسة يعلمها الجميع، كما أن خلع الحجاب ليس من الكبائر، بل من المعاصي، متابعا: "اللي هتلتزم به مشكورة، بس اللي مش هتلزم به متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض".

وتابع أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء: "الحجاب فرض، صحيح كلمة الحجاب لم تأتي بالمادة في القرآن الكريم بالدليل على الغطاء الذي يغطي موضع معين في جسم المرأة، بس المعنى وجد في القرآن الكريم، واجتمع عليه علماء الأمة، واتفاق علماء الأمة يرفع الشك والاحتمال وينتقل بالأمر من حيز الظنية إلى حيز اليقينية".

وخلال مقطع الفيديو، الذي لم تجاوز الـ6 دقائق، شدد "ممدوح" أن الحجاب "واجب"، باتفاق جميع العلماء، وأن من يفتى بغير ذلك من متبعى أهوائهم، الذين يحاولون تشكيك البعض في الثوابت، مختتما حديثه: "البنات للأسف بتتمسك بالكلام ده، وهذا مبرر زائف، لو عاوزة تقعلي الحجاب قولي أنا غلطانة أو أنا مش قادرة أو قدرتي النفسية مش هتخليني أقدر ألبسه، بس متقوليش مش فرض".

الدكتور شوقي علام مفتى مفتى الجمهورية، أكد على فريضة الحجاب، وأنه يجب ألا يظهر من المرأة المسلمة سوى وجهها وكفيها، مستشهدا بالحديث النبوي: "إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها"، وذلك خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، يحمل عنوان: "هل يجوز خلع الحجاب أمام أزواج أخواتي"، منشور عبر الصفحة الرسمية للدار منذ أيام.

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داعية إسلامي يؤكد فريضة الحجاب: "اللي عايزة تخلعه عاصية بس براحتها"

أثناء تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي: السيدة أو الفتاة التي تخلع الحجاب هي عاصية بس براحتها، لكن الكارثة أنها تدعو أخريات لخلعه، ودي كارثة كبيرة بمعني الكلمة".

حلا شيحة تؤكد: "الحجاب ليس أساس الدين"

في مطلع الشهر الجاري، تسببت تصريحات الفنانة حلا شيحة عن "أهمية الحجاب" في إثارة الجدل، وذلك عقب مرور أشهر على قرار تخليها عن الحجاب والعودة للفن، حيث رأت أن الحجاب ليس الأساس في الدين، فهو لم يذكر في أول آية من القرآن مثل سورة البقرة، بل ذكر في منتصف القرآن في سورة النور، على حد قولها خلال حوارها المصور مع "CutheCrap".

وعقب أيام من تعرضها للهجوم، أوضحت "حلا" المقصد من تصريحاتها، عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "أنا لم أقل أن الحجاب ليس فريضة أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب ده لا يصح".

وتابعت: "هناك أمور آخرى كالصلاة والقرآن والصيام مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسه بتفكر تلبسه ومش قادرة، ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها وحالها مع رب العالمين لا يعمله إلا الله"، مختتمة حديثها: "بحترم كل ست محجبة وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح".

صابرين تتحدث عن الحجاب: "من ساعة ما لبست الباروكة وأنا قلعت الطرحة"

بمجرد نشر صورتها بدون حجاب، تصدر اسمها محركات البحث، وسط ردود أفعال واسعة بين داعم لها ومنتقد لتصرفها، ما جعل الفنانة صابرين تدافع عن نفسها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، قائلة: "أنا من يوم ما لبست الباروكة وأنا قلعت الحجاب وأنا دايمًا بقول إني بعمل خطوة، وأنا عاملة خطوة بسيطة يمكن تٌقبل ويمكن أكون بعمل حاجة كويسة وقعدت فترة كبيرة كل لما أعمل عمل يسيبوا العمل ويتكلموا عن الباروكة وقعدت أطلع في برنامج ويسيبوا كل تاريخي ويتكلموا عن الباروكة".

مضيفة: "أنا شيلت التربون واللي حصل إني قعدت أجاهد مع نفسي وقعدت أقول أنا مقسومة نصين وأنا ببص في المراية أقول مين دي واللي أنا بعمله صح ولا غلط قعدت كتير جدا جدا أسأل نفسي وأقول أهه خطوة".