اعتادت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها بصورها على حساباتها الرسمية، وكان آخرها ما نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وشاركت الإعلامية، متابعيها، بصورة جديدة لها وهي تقف أمام رسمة لوجه فتاة على حائط، معلقة عليها بأنها تشبهها كثيرًا: "شبهي الست دي فعلًا".
وتلقت "الشربيني" العديد من تعليقات متابعيها: "انتي حلاوة وجه على حلاوة روح"، "أنتي أحلى والله" "أنتي أجمل بكتير".
وتقدم الإعلامية رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو البرنامج الذي يهتم بكل ما يخص النساء من موضة وصحة والحياة الاجتماعية لهن.
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني من أمام رسمة لوجه فتاة: "شبهي الست دي؟".. والجمهور: "انتي أحلى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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