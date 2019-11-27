رانيا يوسف تخطف الأنظار ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت رانيا يوسف خلال حضورها العرض الخاص للفيلم البرازيلي "الرجل الودود"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللوني الأبيض والأسود، بنقوش مربعات الشطرنج، وأتسم الموديل بفتحة صدر جريئة، وقصة الأكمام الطويلة.

ونسقت مع الإطلالة كولون من الكريستال باللون الأسود الشفاف، وحقيبة كروس باللون الأحمر، مع حذاء كعب عالي بنفس لون الحقيبة.

واختارت تصفيفه الشعر الناعم المنسدل على جانب واحد، مع إكسسوارات ماسية مكونة من عقد ناعم، وأقراط متدلية، واعتمدت مكياجًا

قويًا، إذ ركزت على إبراز رسمة العيون السموكى، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ.