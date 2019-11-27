مضاعفاته قد تسبب الوفاة.. 6 أنواع للحمل الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
تحلم الكثير من الفتيات والسيدات بالحمل والإنجاب، لكن في بعض الحالات قد يتحول الحلم إلى كابوس وتتعرض المرأة إلى العديد من المضاعفات الصحية التي تشكل خطرًا حقيقيًا على صحتها وصحة الجنين.
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز حالات الحمل الخطر، وكيف يؤثر على صحة المرأة والطفل.
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