درة بفستان بليزر ورانيا بجمبسوت.. إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تألقت نجمات الفن خلال حضورهن فعاليات اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي بإطلالات متنوعة جمعت بين القصات الكلاسيكية والكاجوال الأنيقة. نستعرض لكم أبرزها في السطور التالية:

رانيا يوسف بجمبسوت بأنماط طولية

أطلت رانيا يوسف بجمبسوت باللوني الأسود والأبيض، بقصة " Off Shoulder"، وتميز من الأعلى بصيحة الأستك العريض، وتميز الموديل بقصة الأرجل الواسعة، وفاتحة طويلة من جانب واحد، واعتمدت حزام عريض من الأستك باللون الأسود، من علامة " بالمان"

ونسقت مع الإطلالة حقيبة كروس باللون الأسود اللامع، وحذا بصيحة "lace up"، باللون الأسود، واعتمدت مكياج بدرجات الألوان الترابية، مع تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع أقراط متدلية.

درة ببليزر فستان كاروهات:

تألقت درة ببليزر على شكل فستان، من الكاروهات، بأكمام طويلة، وفاتحة صدر على شكل حرف "V"، وأتسم الموديل بأزرار باللون الذهبي.

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واعتمدت حقيبة مزينة بالكامل بصيحة الريش، وبوت طويل من الجلد باللون الأسود، واختارت مكياج قوى، وركزت على رسمة العيون السموكى الفرعونية مع أحمر شفاه باللون الماروني.

رزان مغربي بإطلالة جريئة

اختارت رزان بلوزة من الشيفون الشفاف، باللون الأبيض، مزينة بالدانتيل، بأكمام طويلة، مع بنطلون " high waist"، من الساتان الناعم، مزينًا بأزرار باللون الذهبي عند منطقة الخصر.

واختارت رزان تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع مكياج قوى، ركزت على رسمة العيون السموكى مع أحمر شفاه باللون الذهبي للامع.

إنجي المقدم بفستان قصير

اعتمدت إنجى المقدم فستانًا قصيرًا باللون الأسود، بقصة الكب، ومزينًا من الأسفل بالتطريزات والحبيبات البراقة، واختارت تصفيفه الشعر الويفي الواسع المنسدل مع مكياج قوى ركزت على إبراز رسمة العيون، واختارت أحمر شفاه باللون النبيتى.