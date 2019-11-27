أخطاء مكياج العيون المبطنة وطرق تصحيحها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - مكياج العيون المبطنة، ليس سهلا وإذا لم تُتقن السيدة مفاتيحه، تعرضت اطلالتها للكثير من الاخطاء. فالعيون المبطنة بعكس العيون اللوزية، تبدو أصغر بفعل إما تدلي الجفن العلوي وإما العظمة النافرة فوق العين. لذلك، هناك العديد من حيل المكياج البسيطة التي لا تحتاج إلى مهارة الخبراء، ولا تفرض استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن. بل على العكس يجب التعرف الى قواعد مكياج العيون المبطنة من اجل تجنب ابرز الاخطاء:



فما هي أبرز أخطاء مكياج العيون المبطنة؟

مكياج العيون المبطنة



1. عدم استخدام الكونسيلر وكريم الاساس المناسبين:

تفتيح منطقة العينين

من المهم استخدام لون كونسيلير ولون كريم اساس يعملان على تفتيح العيون المبطنة لكي تبدو اكبر وأوسع. الهدف هنا هو محو الهالات السوداء وتفتيح منطقة العينين، بهدف إبرازها وتوسيع مداها.



2. عدم استخدام الهايلايتر:

استخدام الكونسيلير مهم جدا بعد تطبيق خافي الهالات السوداء، من اجل تعزيز بريق العينين ومداهما. قومي بتطبيق الهايلايتر على شكل هلال تحت الحاجبين، مع ترك مسافة صغيرة تحتهما. بمعنى آخر، على الهايلايتر أن يُطبَّق فوق الجفن المتحرّك. من المفضّل الابتعاد عن الأبيض الناصع، واستخدام اللون البرتقالي الفاتح جدًّا المائل إلى لون الدرّاق. فالمطلوب هو تفتيح محيط العينين بشكل طبيعي، وليس جعله أبيض بشكل مبالغ فيه.



3. ظلال العيون :

من بين الاخطاء الشائعة التي ترتكبها صاحبات العيون المبطنة، هو تطبيق ظلال العيون اللامعة والتي تحتوي على حبيبات الجليتر. في المقابل، ينصح صاحبات العيون المبطّنة، بأن تستخدمن ظلال العيون بالتركيبة الجافّة وبالألوان الزاهية أي الباستيل، شرط أن ينسجم لونها مع لون البشرة. كما يُنصَح بالألوان الحيادية الهادئة.



4. الأيلاينر:

الأيلاينر العريض لا يليق بالعينين المبطنتين

تذكري أن الأيلاينر العريض لا يليق بالعينين المبطنتين. صاحبات العيون المبطنة، عليهن الابتعاد عن الايلاينر العريض، لأنه سيجعل العين تبدو اصغر. من المستحسن، تطبيق خط رفيع جدا من الأيلاينر مباشرة فوق جذور الرموش العليا، وذلك من أجل رسم العين وتحديدها بدلا من إخفاءها.

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5. الماسكرا:

لها تأثير هائل على العيون المبطنة. المهم هو الابتعاد عن الماسكرا المكثفة، لأنها ستجعل العيون تبدو أصغر. في المقابل، ينصح باختيار الماسكرا التي تعمل على إطالة الرموش وقلبها وليس تكثيفها. كما يمكن إضافة بعض الرموش الصناعية عند الزوايا الخارجية للعين، من أجل جعل العينين أكبر وأوسع.

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