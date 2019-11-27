كيفية تنظيف البشرة قبل النوم... لابعاد التجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - الحفاظ على البشرة، يفرض العناية بها باستمرار والاهم تنظيفها جيدا قبل النوم من أجل ازالة رواسب المكياج والملوثات. يبقى السؤال ما هي الطريقة الافضل من اجل تنظيف البشرة قبل النوم؟

الحفاظ على البشرة





إليك خطوات تنظيف البشرة قبل النوم:

خطوات تنظيف البشرة قبل النوم





1. غسل البشرة: اختاري الغسول المناسب لنوع بشرتك.احرصي دوما على اختيار غسول غير قاس ولا يحتوي على تركيبة غنية بالمواد الكيميائية لان هذه من شأنه ان تجعل بشرتك جافة.



2. ماء الميسيلير: بعد غسل الوجه بالماء الفاتر او البارد، ضعي القليل من ماء الميسيلير على بضعة دوائر قطنية ومرريها على وجهك وعينيك، لتتأكدي من ازالة كل الشوائب.



3. ترطيب البشرة: احرصي على ترطيب بشرتك باستخدام كريم الليل المناسب لها، اضافة الى كريم العينين.



4. كولاجين البشرة: مع التقدم في السن، تنخفض قدرة الجسم على إنتاج الكولاجين في البشرة. ومعلوم ان مادة الكولاجين، تمنح البشرة ليونتها ونضارتها فتمنع التجاعيد وتقلص حجم المسام وتحافظ على جمال البشرة وتتخلص من الندوب. عموما، ينصح اختصاصيو العناية بالبشرة بتناول فيتامين A كمضاف غذائي أو استخدام كريم يحتوي على ريتينوئيد كل مساء. كما يساعد الريتينوئيد في تفتيح البشرة وتخفيف التصبغات والبقع البنية.

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5 – النوم: قد تستغرب بعض السيدات ان النوم باكرا وفي وقت محدد كل مساء، يساعد في تنظيف البشرة من الجذور الحرة. النوم يعتبر بمثابة علاج طبيعي، يحفظ على الجسم والبشرة، إذ يبعد عنها علامات الارهاق والهالات السوداء ويعيد اليها النضارة.

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