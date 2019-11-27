طرق التخلص من حبوب الجبين... لبشرة مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - الحبوب تظهر على الجبين، في مرحلة المراهقة عموما، إلا انها قد تستمر بضع سنوات اضافية لدى بعض الشابات بسبب عوامل عدة، منها ما له علاقة بالعوامل الوراثية والهرمونية ومنها ما له علاقة بالروتين الخاطئ لـ العناية بالبشرة او بعادات معينة.



في هذا التقرير، سوف نعرض لك اسباب بروز الحبوب على الجبين مع مجموعة من الوصفات تساعد في التخلص من حبوب الجبين.

طرق التخلص من حبوب الجبين



1. قصات الشعر:

الغرة الامامية المتدلية على الجبين وملامسة الشعر الوجه عموما، تتسبب بتعرق البشرة في هذه المنطقة، وبالتالي هذا يؤدي الى تكاثر الجراثيم والبكتيريا، لذلك تظهر الحبوب.



2. استخدام مستحضرات تصفيف الشعر:

بعض مستحضرات تصفيف الشعر كالرغوة المثبتة او السبراي المثبت او حتى مستحضر الشمع (واكس) لدى ملامستها الجبهة، تسبب تهيج الجلد وظهور الحبوب.



3. الغدد الدهنية:

تتركز أحيانا الغدد الدهنية على الجبهة، ما يرفع احتمال ظهور الحبوب.



4. نقل الجراثيم:

معروف ان ملامسة الجبهة باستمرار ينقل العدوى من مكان الى آخر ويؤدي بالتالي الى تكاثر البثور.



5. السكريات:

الاكثار من تناول السكريات يعرض البشرة لمزيد من البثور.



ما الحل من اجل التخلص من حبوب الجبين ؟

التخلص من حبوب الجبين



هناك العديد من التوصيات التي تساعد في تجنب حبوب الجبين والتخلص منها نهائيا. في البداية، خذي في الاعتبار الملاحظات التي أوردناها اعلاه وحاولي عدم الوقوع في الاخطاء المذكورة.

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كذلك، يبقى مفيدا استخدام الشامبو المناسب لنوع البشرة، وممارسة الرياضة وشرب الكثير من السوائل. فالمياه تنظف الجسم وبالتالي تساعد في التخلص من الحبوب على الجبين.

أخيرا، يمكن تطبيق بعض الوصفات المنزلية، من اجل التخلص من الحبوب على الجبين.

الملح:

معروف ان الملح يطهر البشرة ويجفف الزيوت والافرازات الدهنية التي تسبب الحبوب. فما رأيك بتحضير محلول من الملح عبر مزج 3 ملاعق من الملح في نصف كوب من الماء؟ بللي القطنة بالمحلول الملحيّ وطبقيها على أماكن الحبوب واتركيها ريثما تجف ثم اغسلي بشرتك بالماء لفاتر.

بيكربونات الصوديوم:

حضري محلولا عبر تذويب ملعقتين من بيكربونات الصوديوم بالماء ووضعها على البشرة وتركها حتى تجف وغسلها.

الشوفان:

ضعي نصف كوب من حبوب الشوفان في الخلاط، امزجيها حتى تصبح دقيقا ناعما. امزجي نحو 3 ملاعق من دقيق الشوفان في 3 ملاعق من الماء. عدّلي الكمية لكي تحصلي على عجينة متماسكة شرط ان يسهل مدها على البشرة. ثم طبقيها على الجبين واتركيها نحو 15 الى 20 دقيقة ريثما تجف. يمكنك ان تكرري الوصفة مرتين الى ثلاث في الاسبوع لتحصلي على النتيجة المطلوبة.

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