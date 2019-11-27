ألوان شعر ترند لشتاء 2020 بحسب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 10:42 مساءً - تسريحات الشعر تتجدّد كل موسم، وكذلك ألوان صبغات الشعر؛ فيتحفنا مصمّمو الشعر بأجمل الألوان بحسب كل فصل. لشتاء 2020 ألوان جميلة ومتنوعة إخترنا منها الأجمل وبحسب ذوق النجمات العالميات: من الأشقر إلى الأشقر الرمادي، إلى الكستنائي واللافندر الذهبي. ما هي ألوان صبغات شعر شتاء 2020؟

الأشقر المائل للغروب Sunset Bronde

جيجي حديد

على طريقة عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، إمزجي اللونين الأشقر والبني، وخفّفي من جذور الشعر السوداء.

البني الشوكولا

البني الشوكولا

كل ما كان لون الشعر غامقاً كلّ ما كان لون الظل أجمل. لون الشوكولاتة البني هنا سينسجم مع كل ملابسك الشتوية، ولن يحتاج لصالون لتصفيفه كل مرة.

الأحمر الغني

الأحمر الغني

صبغة شعر اللون الأحمر الغني ترند في شتاء 2020 .. قد نرى الكثير من السيدات تتجنّب إعتماد هذا اللون لجرأته، لكنّه يميّز صاحبته. إن كنتِ من السيدات المواكبات دائماً لموضة صبغات الشعر، ننصحك هذا الفصل بإعتماد هذا اللون.

اللافندر الذهبي

اللافندر الذهبي

تسريحات شعر عصرية على طريقة النجمات

يمكن القول ببساطة إنّ النجمة هانتر شافر هي من صنعت من هذا اللون ترند لشتاء 2020 . فقد جمعت بين لوني الخزامى والأشقر الذهبي. تليق بهذا اللون تسريحات شعر بسيطة لأنه خليط بين لونين.

أومبر الكراميل

أومبر الكراميل

صبغات اللونين تعود في شتاء 2020 بعد أن إختفت لسنوات. وهنا حيث الغرّة أغمق من الأطراف بحسب ما يبدو في الصورة. يُنصح هنا بمكياج برونزي ليليق بصبغة الشعر.

البني الكستنائي

البني الكستنائي

طبقات من الكستناء البني تشبه الشتاء كثيراً، وككل عام هي ترند في هذا الفصل، فهي تضيف دفئاً إلى البشرة.

الأشقر العسلي

جينيفر لوبيز

الاشقر العسلي هو الأفضل للسمراوات والشقراوات اللواتي يردن تغييرًا طفيفًا في إطلالاتهن. جينيفر لوبيز إعتمدت هذا اللون وفتّحت شعرها البني إلى بضع درجات حتى اللون الأشقر/ شقراء خريفية (بنية وشقراء)، مما يثبت أن اللون قابل للتكيّف مع فصل الشتاء تمامًا كما في الخريف.

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الأشقر الرمادي

جنيفير لورانس

من أفضل الألوان التي تليق بالنجمة جنيفير لورانس هو الأشقر الرمادي (كما في الصورة)، وهذا اللون هو ترند هذا الشتاء، وسوف يستمر حتى ربيع وصيف 2020.

البني مع البلياج

جوان سمولز

عارضة الأزياء الأغلى عالمياً جوان سمولز ظهرت مؤخراً بلون شعر بني مع خصلات قليلة من البلياج. اللون رائع خاصة في الشتاء عندما يكون الطقس مجنوناً. النجمة أدخلت البلياج في أطراف شعرها فقط. إذا كنتِ امرأة سمراء، جرّبي الكراميل مع تموجّات ناعمة، وإذا كنتِ شقراء، جرّبي الأشقر كلون أساس.

الماهوغني الغامق

الماهوغني الغامق

إذا كنتِ من محبات الألوان الغامقة، جرّبي هذا الظل الهش قليلاً من الماهوغوني الغامق، حيث تضيف النغمات الخوخية حيوية هادئة تلائم الأجواء الشتوية.

الأحمر المخملي

جوليان هوغ



يبدو أن هذا اللون لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان لديكِ شعر أحمر بالفعل، ولكن المفاجأة انّ لون شعر النجمة جوليان هوغ الطبيعي هو الأشقر، ويبدو رائعاً عليها هذا اللون. وهنا ننصحك بعدم التفكير في صبغ شعرك أحمر في المنزل؛ إذ ستنتهي دائمًا بكارثة اللون الوردي الداكن. ننصحك بتجربة التدرج النحاسي الذي سيستمر كل الشتاء ولن يتعرض لخطر التلاشي عند التعرّض لشمس الصيف.

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