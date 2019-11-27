عارضة أزياء أمريكية تعلن إفلاسها أمام المحكمة بشكل رسمي

بعدما فشلت عارضة الأزياء الأمريكية كاتي برايس، في تسديد ديونها المتراكمة، أعلنت عن إفلاسها بشكل رسمي أمام محكمة الديون والشركات في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الـ41 عامًا، أعلنت إفلاسها بعد عام من تجنب هذه الخطوة، فالتزمت في شهر ديسمبر الماضي بخطة سداد "IVA" وهي اتفاقية رسمية تتيح للأشخاص الذين يسددون الديون بأسعار معقولة لتجنب الإفلاس، حيث كان يجب عليها دفع ما يقرب من 15 ألف دولار شهريًا على مدار 4 سنوات، لكنها فشلت في الالتزام بذلك، فأعلن القاضي جوناثان ميدلتون إفلاسها وتبديدها لثروتها التي تبلغ 55 مليون دولار، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأعلنت الفنانة الأمريكية أنها رغم الإفلاس تشعر بأنها مازالت بخير لعدم اضطرارها الآن للدفع شهريًا لمنظمة الإيرادات والرسوم، وهي إدارة غير وزارية تابعة لحكومة المملكة المتحدة مسؤولة عن تحصيل الضرائب، وتابعت أنها ستتمكن من متابعة حياتها عن طريق الحملات الدعائية والإعلانات المدفوعة.

يذكر أن الفنانة أثارت الجدل مؤخرًا بعمليات التجميل غير الناجحة التي أجرتها لوجهها وجسدها.