4 في مهمة رسمية.. سيدات ينجحن في الوصول لدرجة "نائب محافظ"

"للرجال فقط"، فيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، يعود لأكتر من 55 عاما، والذي عرض خلال عام 1964، أحدث طفرة خلال ذلك الوقت، حيث كان يناقش ظاهرة من أهم الظواهر في مجال العمل، وهو الصراع بين الرجل والمراة التي تعيش من أجل إثبات حقها المجتمعي.

ودارت أحداث الفيلم حول فتاتين أردن إثبات جدارتهن في مجال التنقيب على البترول، وتنكرن في زي الرجال لإثبات أنهن قادرات على التقدم رغم الظروف، ليتكرر المشهد الآن ولكن في ظروف آخرى، حيث استطاعت 4 مهندسات نيل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم إدراج أسمائهن ضمن حركة التغيير في المحافظين الجدد، ويتقلدن مناصب نواب المحافظة، وهن المهندسة غادة يحيى، ولبنى عبد العزيز وإيناس سمير، وجيهان عبد المنعم.

ويرصد هُن في التقرير التالي، أبرز معلومات وإنجازات المهندسات الأربع اللاتي تقلدن منصب نائب محافظ.

المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظة الشرقية

بفضل مهاراتها وإنجازاتها، استطاعت المهندسة لبني عبدالعزيز حبيب، شغل منصب نائب محافظ الشرقية، والتي كانت من ضمن قيادات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي انعقد في فبراير 2018، فكانت ضمن حركة المحافظين الجدد، للمحافظة، وأدت اليمين صباح اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشغلت "لبنى" قبل توليها منصب نائب محافظ الشرقية، العديد من المراكز كمنصب مدير الهندسة المركزية بالديوان العام، إلى جانب تنفيذ مشروع أعمال إنشاء كوبري شرويدة داخل المحافظة.

وشهدت مدينة الزقازيق تطورًا ملحوظًا ومشاريع عملاقة، حينما تقلدت لبنى منصب مدير البنية التحتية، ثم مديرة للمناطق الصناعية، فتم تدشين نحو 50 مشروعًا تنمويًا وخدميًا، بتكلفة إجمالية مليار و145 مليون جنيه، خلال العيد القومي للمحافظة في سبتمبر الماضي.

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المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة

تم تعيين المهندسة جيهان عبد المنعم معاون لرئيس الوزراء في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وعقب ذلك تم ندبها عام 2016 لتشغل وظيفة مساعد الأمين العام لشؤون متابعة المشروعات القومية، حتى قرار تعيينها نائبا لمحافظ القاهرة، كما أشرفت على العديد من المشروعات الخدمية والقومية بالمحافظات وقامت بعشرات الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.

المهندسة غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان

قامت الدكتورة غادة يحيى أبو زيد، بحلف اليمين الدستورية، صباح اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كنائباً لمحافظ أسوان بجانب زميلها أحمد شعبان سليمان، وقبل إسناد هذا المنصب إليها فقد عملت عضوا بهيئة التدريس بكلية الهندسة ومدير مركز المعلومات والاتصالات وعضو لجنة التصنيف الدولي بجامعة أسوان، والمدير التنفيذي لمعظم المؤتمرات التخصصية بجامعة أسوان، وأخيرا نائبا لمحافظ أسوان الجديد اللواء أشرف عطية.

ودرست كزائر بمرحلة الدكتوراة في الجامعة المصرية اليابانية، وعضو في معهد الـ Ieee، لتعد أول سيدة تتقلد منصب نائب محافظ في المحافظة.

المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء

تمكنت المهندسة إيناس سمير بفضل تميزها بمجال الهندسة، في اقتناص فرصة شغل منصب نائب محافظ جنوب سيناء، نظرًا لكفاءتها العلمية والتعليمية، حيث تم إعلان اسمها ضمن حركة المحافظين الجدد التي تم الإعلان عنها، صباح اليوم.

حصلت المهندسة إيناس سمير، على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية 2010، ونالت درجة ماجيستير العمارة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2015، وقامت بعمل دبلومة في إدارة مشروعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2012، بالإضافة لعملها كمعيدة بقسم الهندسة المعمارية بأكاديمية الشروق، ومساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني، عام 2015.