تعتبر كرات الدجاج طاووق، من أكثر الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقها اللذيذ، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده. وإليك طريقة عمل كرات الدجاج طاووق، على طريقة الشيف "نجلاء الشرشابي". مقادير كرات الدجاج طاووق دجاج مفروم ملح وفلفل خلطة شيش طاووق بقدونس مفروم بصل مبشور ثوم مفروم فلفل ألوان كريمة لباني بصل مكعبات بابريكا Advertisements جوزة الطيب زعتر مجفف زيت طريقة تحضير كرات الدجاج طاووق - يتبل الدجاج بالبصل المبشور وملح وفلفل وخلطة الشيش طاووق والبقدونس - يشكل كويرات - يشوح على النار في طاسة بها زيت حتى يأخذ لونا - يضاف إليها مكعبات البصل والفلفل الألوان - يوضع الخليط في صينية فرن ويدخل فرنا ساخنا ليكمل نضجه. - في الطاسة نفسها توضع الكريمة مع بابريكا وجوزة الطيب وزعتر مجفف يترك ليغلي مرة - يقدم الطاووق مع الصوص الساخن

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