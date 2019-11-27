قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن التسريح بإحسان، أصبح غير موجود في المجتمع، والسيدات يعانين في المحاكم، والرجال محرومين من رؤية أبناؤهم، مضيفًا: "المجتمع يعاني، والأمر أصبح حربا بين المطلقين".
وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC ": "الأولاد يدفعون الثمن، وسيحاسب الآباء على هذا يوم القيامة، لأنهم يخالفون أوامر الله".
ومن ناحية آخرى، أكد الداعية الإسلامي، أن بعض البشر أنكروا وجود الله، وبعضهم لا يؤمن بالأنبياء والمرسلين، كما أن الملحدين يعتبرون وجود الإنسان من مادة، وأرحام تدفع وأرض تبلع، والكل لا يستطيع إنكار الموت فى الكرة الأرضية، فهو حقيقة لا ينكرها أحد، لكن من بيده الموت والحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان عبد المعز: الطلاق أصبح "إعلان حرب" بين الطرفين.. والأبناء يدفعون الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.