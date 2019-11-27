رمضان عبد المعز: الطلاق أصبح "إعلان حرب" بين الطرفين.. والأبناء يدفعون الثمن

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن التسريح بإحسان، أصبح غير موجود في المجتمع، والسيدات يعانين في المحاكم، والرجال محرومين من رؤية أبناؤهم، مضيفًا: "المجتمع يعاني، والأمر أصبح حربا بين المطلقين".

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC ": "الأولاد يدفعون الثمن، وسيحاسب الآباء على هذا يوم القيامة، لأنهم يخالفون أوامر الله".

ومن ناحية آخرى، أكد الداعية الإسلامي، أن بعض البشر أنكروا وجود الله، وبعضهم لا يؤمن بالأنبياء والمرسلين، كما أن الملحدين يعتبرون وجود الإنسان من مادة، وأرحام تدفع وأرض تبلع، والكل لا يستطيع إنكار الموت فى الكرة الأرضية، فهو حقيقة لا ينكرها أحد، لكن من بيده الموت والحياة.