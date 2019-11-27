بـ"فستان قصير".. رانيا يوسف تواصل التألق في فعاليات "القاهرة السينمائي"

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مازالت الفنانة رانيا يوسف تواصل تالقها على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، حيث ظهرت في اليوم الثامن بفستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.
وكان الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف ذو أكمام طويلة، لكنه مكشوف الصدر، كما أنها نسقت معه حذاء وحقيبة من اللون الأحمر.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها الفنانة رانيا يوسف، فستان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، إذ ارتدت ذلك خلال العرض الخاص لفيلم "احكيلي".
وتألقت وقتها رانيا يوسف بفستان "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه يجمع بين الأبيض والأسود، ومزود بفتحة جانبية طويلة، وحزام قاتم اللون، من توقيع دار الأزياء "بالمان".
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.
وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".
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