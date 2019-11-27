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طريقة عمل كبدة بالردة

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قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كبدة بالردة، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" الذي يعرض على قناة "CBC سفرة"، وهو من الأطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل.

مقادير عمل كبدة بالردة

كبدة  شرائح

خل 

ليمون 

ثوم مفروم 

دبس رمان 

ردة 

ملح وفلفل 

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كمون 

زيت للقلي 

عيش بلدي 

للتقديم

بقدونس وكزبرة مفرومين

سلطة خضراء 

سلطة طحينة

طريقة عمل كبدة بالردة

تتبل الكبدة بالخل والثوم والملح والفلفل والكمون وعصير الليمون وتترك في التتبيلة نصف ساعة.

توضع في الردة ثم تقلى في الزيت.

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