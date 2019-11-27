مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد والدتها: كل سنة وإحنا في حضنك

احتفلت الفنانة مي نور الشريف، بعيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة مي نور الشريف صورتها مع شيقتها "سارة" وهما يحتضنان والدتهما الفنانة بوسي، وعلقت: "كل سنة وإحنا في حضنك وأنتي جميلة وناجحة وفي أحسن صحة".

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وأتمت الفنانة بوسي عامها الـ66، وكانت آخر أعمالها مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته أيضًا الفنانة ميرفت أمين وعزت العلايلي، وإخراج تامر حمزة.