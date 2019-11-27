فيديو.. كيف استقبلت منة شلبي معجب قام بتقبيل يدها؟

تداول رواد مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة منة شلبي، عقب انتهاء الندوة الخاصة بتكريمها ضمن فعاليات فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، وظهر خلاله أحد المعجبين يتوجه إليها ويهديها باقة من الورود قبل أن يقبل يدها، الأمر الذي قابلته الفنانة الشابة بالحديث معه بامتنان شديد، وحاولت تقبيل يده قبل أن ينصرف.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان، عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".