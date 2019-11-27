"المصري لحقوق المرأة" يشيد بوجود 7 سيدات في منصب "نائب المحافظ"

رحب المركز المصري لحقوق المرأة، بوجود 7 من السيدات، في منصب نواب المحافظين، في ضوء حركة المحافظين ونوابهم، التي أُعلنت اليوم الأربعاء، فضلا عن حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن معظمهن في محافظات ليست بسيطة من حيث التنوع الثقافي أو العدد السكاني، مثل محافظة مطروح، وجنوب سيناء وأسوان.

وذكر المركز في بيان صدر اليوم، أنه كان يتمني زيادة نسبة تمثيل المرأة في منصب المحافظ، حيث لا يوجد سوى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والتي استمرت في منصبها، خاصة أن ذلك لا يتناسب مع نسبة تمثيل النساء من السكان، أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي والتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمي، وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي.

وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز، أن عدم وجود أكثر من امرأة في منصب المحافظ، إغفال لقراءة الإحصاءات والتقارير الدولية، حيث احتلت مصر المرتبة 139 من بين 149 دولة على مستوي العالم في مؤشر مشرعون ومدراء ومسؤولون بنسبة الإناث 6.4% إلى 93.6% للرجال، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر من المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2018.

وطالبت أبو القمصان بضرورة وضع معايير موضوعية وواضحة ومعروفة بناء عليها يتم اختيار المحافظين، وتطبيق الكوتة النسائية بما لا يقل عن 35% في كافة المناصب الحكومية والقيادية والوزارية، لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، لإلزام صناع القرار بالبحث عن الكفاءات النسائية وإتاحة الفرص لهن.